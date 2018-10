» Sassuolo

Si svolgerà il prossimo 17 ottobre, a partire dalle ore 9 in sala Biasin di via Rocca 22, il colloquio di selezione per i candidati al Servizio Civile Nazionale.

Sono state complessivamente 26 le domande di ammissione al Servizio Civile Nazionale presentate al comune di Sassuolo entro i termini fissati dal bando, ricordiamo che sono disponibili 8 posti per ragazzi una e ragazze di età compresa tra 18 e 28 anni.