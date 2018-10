UniCredit partecipa a MoreJobs 2018, il career day organizzato da Unimore

» Lavoro - Modena - Scuola

UniCredit partecipa a MoreJobs 2018, il career day organizzato dall’Università di Modena e Reggio Emilia, per presentare le opportunità di lavoro in azienda a studenti e laureati.

Il gruppo bancario, riconosciuto da diverse ricerche internazionali come il posto di lavoro più ambito dagli studenti italiani tra gli istituti finanziari, martedì 2 ottobre sarà presente con un suo stand presso il padiglione C di ModenaFiere (Viale Virgilio, 70) dalle ore 9.30 alle ore 17.

Un’occasione per tutti coloro che sono interessati a intraprendere la propria carriera professionale all’interno di un Gruppo paneuropeo e al contempo, per la banca, un’opportunità per illustrare ai candidati i principali punti cardine della vita lavorativa in UniCredit.

Fare ciò che conta, “#dowhatmatters”, riassume il modo di lavorare in un Gruppo che ha creato al suo interno un ambiente positivo orientato a favorire l’equilibrio tra lavoro e vita privata, promuovendo lo sviluppo dei talenti, investendo nella crescita delle persone, valorizzandone la diversità come arricchimento per la comunità.