A Mirandola torna il Palio del pettine da venerdì 5 a domenica 7

L’autunno porta con sé anche la sesta edizione del Palio del Pettine, tradizionale disfida gastronomica tra le frazioni di Mirandola per eleggere il miglior maccherone al pettine delle Valli mirandolesi. La tenzone culinaria a colpi di pettine si svolgerà nelle giornate di venerdì 5 ottobre e sabato 6 ottobre con cena dalle 19 e nella giornata di domenica 7 ottobre con pranzo dalle 12, presso il palazzetto dello sport di Mirandola di via Pietri, 11. Sabato 6 ad allietare la serata ci sarà Andrea Barbi di Trc.

A contendersi l’ambitissimo Palio, in una manifestazione che è cresciuta di anno in anno, saranno Cividale, Gavello, Mortizzuolo, Quarantoli, San Giacomo Roncole e San Martino Spino. Le frazioni in gara preparano la loro ricetta dei maccheroni al pettine delle Valli mirandolesi (registrati come prodotto tipico di Modena), rigorosamente fatti a mano secondo il capitolato storico e un ragù innovativo, differente per ogni gruppo. I piatti presentati dalle frazioni sfidanti sono quindi valutati da una giuria di esperti gastronomici e da una giuria popolare composta da tutti i partecipanti alla manifestazione. L’evento è aperto a tutti, non è prevista la prenotazione e si possono mangiare tutti i maccheroni che si vuole, a sazietà, nei sei stand allestiti dalle frazioni. All’uscita è possibile votare per il piatto preferito. Sarà inoltre presente un buffet di prodotti tipici con mortadella, testa imbastita, cotiche e fagioli, Parmigiano Reggiano, pere e marmellata, pane e ciambella. L’ingresso costa 22 euro per gli adulti ed è gratuito sotto i 13 anni.

L’iniziativa è organizzata dal Comitato Maccherone al Pettine delle Valli Mirandolesi con il patrocinio del Comune di Mirandola e la collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e della Consulta del Volontariato. Per maggiori informazioni: www.paliodelpettine.it, e-mail info@paliodelpettine.it

SAN MARTINO SPINO DETENTRICE DEL PALIO

Lo scorso anno ad aggiudicarsi il Palio del Pettine era stata la frazione di San Martino Spino, che aveva bissato il successo del 2016 confermandosi concorrente molto agguerrito. I maccheroni con ragù “delizia di coniglio” di San Martino erano stati incoronati dalla giuria di sette esperti presieduta da Francesca Romana Barberini, autrice, conduttrice tv e food writer, mentre a San Giacomo Roncole, con i suoi maccheroni conditi con “al ragù ad na volta”, era andato il premio della giuria popolare. Quest’anno nuova sfida per le sei “sorelle” mirandolesi per chi si porterà a casa il Palio edizione 2018.