A Scandiano secondo incontro pubblico per la riqualificazione di Piazza Spallanzani

Ha convinto il “cuore” dell’idea progettuale di riqualificazione di piazza Spallanzani presentata in occasione dell’assemblea pubblica di lunedì, secondo appuntamento del percorso partecipato che l’Amministrazione comunale sta compiendo per coinvolgere i cittadini nel ridisegnare il suggestivo angolo del centro storico. Già in occasione del primo appuntamento era stata alta la partecipazione, con tanti suggerimenti, idee e prospettive diverse su cui amministrazione e progettisti hanno lavorato. Ieri sera l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Ferri il gruppo dei progettisti (CAIREPRO, capogruppo l’Ing. Giampaolo Bendinelli) hanno illustrato la prima proposta che trova la propria caratterizzazione nella realizzazione di un’isola centrale che valorizzi il monumento di Lazzaro Spallanzani e crei uno spazio fruibile e vivibile dai pedoni, nell’ampliamento della cintura perimetrale che dà continuità con i portici, completa eliminazione delle barriere architettoniche oggi rappresentate dai gradini che separano piazza e portici. Come caratterizzare l’isola centrale è stato e sarà ancora oggetto di dibattito, con la possibilità di inserire elementi di verde (piccole alberature) o di acqua, altri elementi di arredo urbano che certamente cambiano il volto della storica piazza. Grande attenzione anche nella scelta dei materiali delle pavimentazioni, dalla riproposizione del porfido esistente in diversi formati, al granito che richiama gli altri percorsi pedonali del centro storico, alla pietra. “Siamo molto soddisfatti di ieri sera e del percorso in generale – afferma l’Assessore Marco Ferri – con dimostrazione di quanto chi vive piazza Spallanzani (commercianti, residenti e non) abbia a cuore questo momento storico di trasformazione. Pensiamo che il primo spunto progettuale abbia centrato l’obiettivo: coniugare le istanze di potenziare l’attrattività e la frequentazione della piazza a quelle di renderla vivibile e sostenibile. C’è ancora tanto da fare, nella definizione soprattutto degli spazi centrali. Ci sarà ora un confronto parallelo con le Associazioni di categoria dei commercianti, sempre presenti agli incontri, con le quali affronteremo questioni rilevanti come il tema parcheggi, mercato, manifestazioni. Quello che più apprezziamo è il clima di confronto ed estremamente costruttivo che si sta generando. Nelle prossime settimane alcuni spunti progettuali verranno condivisi attraverso strumenti social/web per ampliare ancora di più la partecipazione di tutti”.