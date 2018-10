Al Centro Antifumo del Distretto di Modena corso gratuito per smettere di fumare

» Modena - Salute

Un nuovo corso gratuito per dire addio alle sigarette. A chi vuole centrare questo importante obiettivo per la propria salute, l’Azienda USL di Modena offre un’opportunità in più con il corso per aiutare ad abbandonare definitivamente il fumo. La prima seduta si terrà il 15 ottobre al Centro Antifumo del Distretto Sanitario di Modena in Viale Vittorio Veneto n° 9, al secondo piano dell’ex Ospedale Estense.

Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere alla segreteria del centro telefonando al numero 059 436139, dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 13, oppure al numero 059 436147 il lunedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 12.

Il corso di gruppo per smettere di fumare utilizza un percorso terapeutico con trattamento di gruppo aperto a prevalente orientamento di tipo cognitivo-comportamentale con il sostegno di terapia con farmaci sostitutivi della nicotina, ha una durata di due mesi e consiste in 12 incontri di due ore ciascuno.

La forza del metodo sta nell’auto mutuo aiuto tra i fumatori che partecipano al gruppo e nel percorso di consapevolezza sui meccanismi della dipendenza.

Al gruppo si accede dopo un colloquio preliminare informativo prenotabile anche telefonicamente, non occorre nessuna impegnativa.

Su richiesta il centro può rilasciare un attestato di presenza per il datore di lavoro valido come visita specialistica.