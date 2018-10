Attività regolare alla Casa del Dono di via Clementi a Reggio Emilia

» Reggio Emilia - Sanità

Alla Casa del Dono di via Muzio Clementi è ripresa la regolare attività con orario invernale che prevede una fascia oraria dedicata ai prelievi di sangue e consegna campioni con accesso diretto e un’altra dedicata a prenotazioni di visite ed esami strumentali e ritiro referti esami di laboratorio.

Ecco un riepilogo di che cosa è possibile fare alla Casa del Dono:

Dalle ore 7 alle ore 9.30, dal lunedì al venerdì

PRELIEVI DEL SANGUE E CONSEGNA CAMPIONI CON ACCESSO DIRETTO

Tutti i maggiori di 15 anni possono effettuare prelievi del sangue e consegnare campioni di urine escluso Urgenze – Esami richiesti da Medicina legale – Test combinato (donne gravide) – Esami in Libera professione (si eseguono solo in caso in cui l’utente acceda anche per altri esami in SSN)

Per questi casi in elenco ci si può recare in accesso diretto, senza prenotazione, in ospedale, anche il sabato (tranne il test combinato che non si esegue al sabato).

Alla Casa del Dono non si eseguono gli esami con vincolo di esecuzione (esami come la curva da carico che richiedono la permanenza dell’utente in struttura) e i tamponi che devono sempre essere prenotati.

Dalle ore 10.30 alle ore 16, dal lunedì al venerdì

PRENOTARE VISITE ED ESAMI STRUMENTALI E RITIRARE REFERTI

Si possono prenotare visite ed esami strumentali e ritirare referti di esami di laboratorio.

In questa fascia oraria gli sportelli svolgono le stesse attività dei Polifunzionali posti al piano terra del Santa Maria Nuova.

escluso Accettazione per prestazioni urgenti che continua a essere svolta solo in ospedale.

Alla Casa del Dono è attivo come ai Polifunzionali del Santa Maria Nuova il servizio Zerocoda. Per info: https://www.ausl.re.it/prenotazione-visite-ed-esami-0. I pagamenti possono essere effettuati solo attraverso la riscuotitrice automatica presente nella sede.