Di corsa sulle auto in sosta: si è conclusa con la denuncia la notte brava di quattro giovani reggiani

» Cronaca - Reggio Emilia

Una bravata in una notte d’agosto costata cara, non solo ai proprietari delle sette autovetture danneggiate ma anche ai quattro autori del danneggiamento, che ora dovranno render conto alla magistratura reggiana delle loro malefatte. I fatti risalgono alle sera del 4 agosto scorso, quando i quattro giovani per puro divertimento avevano deciso di saltare sopra i cofani delle autovetture in sosta nel centro storico cittadino, incuranti dei danni che stavano arrecando ai mezzi e della presenza di molte persone ancora in giro per la città.

La prima segnalazione per alcuni danneggiamenti in via San Rocco era giunta attorno alle 22 al 112 dei Carabinieri. Da qui l’intervento di una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile di Reggio Emilia per constatare quanto accaduto e accertare, in secondo momento, che analoghi fatti si erano verificati anche in via Guido Da Castello. Raccolte le testimonianze di diverse persone che avevano assistito ai fatti e recuperate le immagini dei sistemi di video-sorveglianza attestati in quelle vie, i militari del N.O.R.M. hanno cominciato a riunire i pezzi riuscendo ad individuare gli autori del folle gesto.

Quattro i giovani identificati, tutti abitanti in città e di età compresa tra i 18 ed i 23 anni, i quali non hanno potuto negare le loro responsabilità una volta messi dinanzi alle immagini che li ritraevano mentre saltavano da un’autovettura all’altra e quando, a seguito delle perquisizioni domiciliari, sono stati ritrovati elementi di indubbio valore probatorio. Per i quattro, quindi, è scattata una segnalazione in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria reggiana, dinanzi alla quale dovranno ora rispondere del reato di danneggiamento aggravato in concorso.