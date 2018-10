I Carabinieri fermano i presunti autori di due rapine violente avvenute a Medolla e a Cavezzo

» Bassa modenese - Cronaca

I Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno individuato e fermato due pendolari del crimine, individuando in due pluripregiudicati campani gli autori di due violente rapine compiute l’estate scorsa nella bassa modenese. A luglio i due avevano assaltato con coltello e pistola un’area di servizio a Medolla e il supermercato Eurospin di Cavezzo. Rapinatori violenti pronti a tutto pur di ottenere il denaro. In carcere a Poggioreale in attesa della convalida del fermo sono finiti L.A., 29enne di Mugnano e G.F. 46enne di Giuliano. Le indagini proseguono per arrivare ai complici: è probabile che la banda avesse un appoggio in zona.