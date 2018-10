Maranello: contributi per il volontariato e la solidarietà

» Maranello

Il Comune a sostegno del volontariato e della solidarietà. Fino all’8 ottobre è possibile partecipare al bando pubblico dell’amministrazione comunale per la concessione di contributi e benefici economici per la realizzazione di progetti nell’ambito del volontariato sociale e della solidarietà internazionale.

Un bando con cui il Comune di Maranello, con lo scopo di perseguire la piena valorizzazione del principio di sussidiarietà, intende promuovere e sostenere progetti che trovino espressione nei seguenti settori di intervento: promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale e di inclusione sociale rivolte a categorie svantaggiate; sensibilizzazione, promozione di progettualità e di iniziative a carattere socio- culturale, legate alla cooperazione internazionale ed al dialogo interculturale; informazione/formazione alla cittadinanza in ambito umanitario, di prevenzione e di salute.

Possono partecipare al bando associazioni e fondazioni, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale e siano fiscalmente registrate, altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale. Per partecipare al bando occorre presentare domanda compilando l’apposita modulistica disponibile sul sito Internet del Comune di Maranello entro l’8 ottobre 2018, ore 13.00.