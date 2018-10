Mercoledì notte in A13 chiusa la stazione di Altedo

» Regione - Viabilità

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A13 Bologna-Padova, dalle ore 22:00 di mercoledì 3 alle ore 06:00 di giovedì 4 ottobre, sarà chiusa la stazione di Altedo, in entrata verso Bologna ed in uscita per chi proviene da Padova, per lavori di manutenzione.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Bologna Interporto o di Ferrara sud.