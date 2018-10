Per tre notti consecutive in A1 chiusa l’entrata della stazione di Modena nord

» Modena - Regione - Viabilità

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A1 Milano-Napoli, per tre notti consecutive con orario 22:00-06:00, dalle ore 22:00 di giovedì 4 alle ore 06:00 di domenica 7 ottobre, sarà chiusa l’entrata della stazione di Modena nord, sia verso Bologna sia in direzione di Milano, per lavori connessi alla realizzazione del nuovo ramo di collegamento con la viabilità ordinaria.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Modena sud, sulla stessa A1 Milano-Napoli o di Campogalliano, sulla A22 Modena-Brennero.