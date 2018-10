Questo autunno (in)segui la cultura!

» Bologna - Carpi - Modena - Publiredazionali - Reggio Emilia - Sassuolo

L’autunno porta grandi novità e tantissimi appuntamenti in casa Tomolo Edizioni, a cominciare dall’uscita del libro di poesie “Plumbago” dell’autore Martin B. e del coloratissimo albo illustrato per bambini “Zoe la zebra”, dell’autrice Antonella Delbianco.

PLUMBAGO: Plumbago, meglio nota come Piombaggine, è una pianta a grappolo della famiglia delle Plumbaginaceae, conosciuta per la sua resilienza nonché capacità di dispersione dei suoi semi. La sua adattabilità a vari climi e le peculiarità che la caratterizzano la rendono in grado di difendersi da molti predatori. Le liriche esprimono la sofferenza e la disperazione per amori infelici nonché il destino avverso del poeta che paragona se stesso a un esule errante: il suo è un lungo e difficile viaggio attraverso angoscia, dolore, paura e delusioni, un’Odissea che tuttavia lo condurrà catarticamente alla sua Itaca spirituale, senza mai perdere la speranza.

ZOE LA ZEBRA: Ho inventato questa storia per i piccoli lettori che devono affrontare un momento molto importante: imparare a leggere. Il racconto della mia amica Zoe vuole dare un piccolo insegnamento: «ricordate che ogni bambino è una persona speciale, rimanete così come siete, fantastici». L’autrice. Tomolo Edizioni parteciperà al divertente evento “La Festa dei libri” a San Giovanni Lupatoto (VR), domenica 7 Ottobre, dove sarà presente con ben due stand dedicati non solo ai libri ma anche a splendidi oggetti di artigianato che richiamano i personaggi dei libri e che ne arricchiscono la bellezza.

Sabato 13 e Domenica 14 Ottobre, Tomolo Edizioni si trasferirà a Sestri Levante (GE), nella splendida cornice della Baia del Silenzio, per la Fiera “Libri in Baia”, dove potrete partecipare anche all’incontro “Giocando con le parole”, che si terrà domenica alle 11.00 e in cui le migliori idee dei bambini presenti saranno selezionate per la scrittura di fiabe e favole che riporteranno i nomi dei piccoli creatori.

Sabato 10 Novembre alle 18.00, presso la Libreria San Paolo di Modena e con il patrocinio del Comune di Modena, il nostro autore undicenne Marco Bergami presenterà il suo libricino “Uno strano mondo”: per l’occasione, sarà presente la Dott.ssa Neviani, neuropsichiatra infantile presso la struttura Il Nespolo di Villa Igea, che parlerà di come affrontare temi delicati e scabrosi con i nostri bambini e ragazzi.

Sabato 8 e Domenica 9 Dicembre, in tempo per i regali di Santa Lucia e di Natale, saremo a “Libri a Modena” insieme all’Associazione degli Editori Modenesi.

alle 17.30, una speciale Fpresso la cartolibreria “Edicola Leopardi” di Spilamberto, dove leggeremo tante fiabe e favole a chi si presenterà mascherato e…spaventoso!

Novità in arrivo: i nostri autori hanno in serbo per voi splendide novità! A breve l’uscita del romanzo fantasy “Time Accident” dei nostri autori Lorenzo Di Salvio e Elena Mora, di recente premiati al Premio Letterario Internazionale “Città di Sarzana”, del libro di poesie “18-81” del nostro autore Alberto Sgorbini e del libro “I racconti della quercia guardiana”, scritto dai ragazzi della Redazione di “4 Cartelle Junior.

***

Via Ferrari 27 int. 73 Corlo di Formigine (MO). P.IVA 02356860367 – Iscr. REA 283796- Albo artigiani 108223 Per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative: www.tomoloedizioni.it Potete contattarci all’indirizzo: edizionitomolo@gmail.com