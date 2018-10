Ritornano le Fiere d’Ottobre sassolesi

» Appuntamenti - In evidenza - Sassuolo

Meno di una settimana al via delle ultra cinquecentenarie Fiere d’Ottobre di Sassuolo che, come da tradizione, da domenica 7 Ottobre porteranno un mese intero di iniziative, appuntamenti ed approfondimenti in città, per quattro week end che culmineranno, ogni domenica, con il mercato ambulante cittadino in tutte e tre le piazze del centro ed un ricco calendario di appuntamenti pomeridiani.

“Arriva il momento in cui la nostra città si arricchisce di iniziative, appuntamenti, avvenimenti e spettacoli per un intero mese dedicato a Sassuolo ed alle sue realtà associative e non – commenta il Sindaco di Sassuolo Claudio Pistoni – le Fiere d’Ottobre rappresentano per la nostra città il momento più bello dell’anno: un mese intero in cui le associazioni, i comitati, i circoli, le parrocchie, tutte le espressioni della nostra società civile e del volontariato, indossano il vestito della festa per organizzare eventi ed appuntamenti in un mese intero di manifestazioni”.

“Come lo scorso anno – aggiunge l’Assessore al Commercio ed al Turismo del Comune di Sassuolo Andrea Lombardi – le fiere saranno aperte e saranno chiuse da un vero e proprio simbolo della nostra città: la banda cittadina in concerto. Tra l’apertura e la chiusura un programma lungo e complesso, tanto quanto il lavoro che sta a monte per organizzare ogni singolo evento ed ogni singola manifestazione, per il quale voglio ringraziare tutti coloro che, per mesi interi, si sono prodigati affinchè anche quest’anno le Fiere d’Ottobre fossero indimenticabili. I colleghi di Giunta, gli uffici del Comune di Sassuolo, Sgp e la squadra operai, i tecnici comunali, la ProLoco Sassuolo e il Comitato Commercianti del Centro Storico e, infine, ogni singolo commerciante, ogni singola associazione, ogni singolo cittadino privato che ha lavorato, sta lavorando e lavorerà per la buona riuscita delle Fiere”.

Domenica 7 ottobre, quindi, la prima delle quattro domeniche di fiere che, tradizionalmente, è conosciuta come “la Féra di Curiàus”.

Il programma:

DOMENICA AL MUSEO

Palazzo Ducale ad ingresso gratuito PALAZZO DUCALE dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00

PALAZZO DUCALE

Visita agli appartamenti ducali e alla mostra Sidival Fila, “Prospettive relative” Piazzale della Rosa dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 (ultimo ingresso 1 ora prima della chiusura)

MUSEO BERTOZZI E CASONI

Apertura del museo con orario continuato Via Racchetta, 2/4 dalle 9:30 alle 19:30

PAGGERIARTE: WAINER VACCARI I SEGNI DENTRO. RITRATTI

Piazzale della Rosa – dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore

19:00

COLLEZIONE ORNITOLOGICA ANDREA FIORI

Apertura della mostra a cura del Gruppo Naturalistico Sassolese Viale Giacobazzi, 119 dalle ore 10:00 alle ore 12:00

TIRO CON L’ARCO

Possibilità di provare a tirare con l’arco con gli Arcieri Val Secchia CAMPO TIRO CON l’ARCO Via Ippolito Nievo (dietro Piscina comunale) dalle ore 09:30 alle ore 12:00

11 L’ORA D’AUTORE

Brunetto Salvarani presenta “Teologia per tempi incerti” (Laterza) PALAZZO DUCALE Cortile d’onore ore 11:00

DIALETTO INCROCIATO

A cura dell’Associazione Qui dal treno dal cocc Piazza Garibaldi – ore 10:00

TerraCeramica: CERAMICA AL MUSEO

Percorso con guida in musei e collezioni private del territorio. Accompagnatore/Narratore: Vincenzo Vandelli, Architetto (Abacus srl) Partenza da Sassuolo con servizio bus (via Indipendenza) dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 18:30 Per informazioni: Modenatur 059 220022 – info@modenatur.it

TerraCeramica: BENESSERE D’ARGILLA

Mostra con Tullio Sorrentino – Storico, Milena Bertacchini – Geologa dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Mahmoud Aboumerhi – Direttore Sanitario Terme della Salvarola. Regista/Narratore: Claudio Corrado Insegnante e Storyteller TERME DELLA SALVAROLA dalle ore 9:30 alle ore 11:30 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00

TerraCeramica: ALICE IN CERAMICLAND

Caccia al tesoro a premi con partenza da Sassuolo – Parcheggio Autoporto Via Emilia Romagna ore 15:00 Quota: 50€ a equipaggio (minimo 2 – max 5 persone) Per informazioni: Modenatur 059 220022 – info@modenatur.it

37a RASSEGNA BANDISTICA CITTÀ DI SASSUOLO

A cura del Corpo Bandistico La Bene.cenza, anticipata dalla s.lata per le vie del centro Piazza Garibaldi – ore 16:00 (in caso di maltempo presso la sala Don Magnani)

AUTOMERCATO

Esposizione di auto nuove Viale XX Settembre – tutto il giorno

UNA STRADA D’ARTISTI

A cura Gruppo Pittori Sassolesi J. Cavedoni Vicolo Conce – tutto il giorno

GONFIABILI

Piazza Libertà – al pomeriggio

GIOCHI PER I PIÙ PICCOLI

Piazza Martiri Partigiani – al pomeriggio

RAGAZZI IN FIERA

A cura del Servizio Istruzione GALLERIA DELLE SCUOLE PASCOLI Via Mazzini – tutto il giorno

I BAMBINI E L’ARTE CON GIULY

A cura del Gruppo Pittori J. Cavedoni Piazzale Roverella – al pomeriggio

TENNIS IN PIAZZA

Esibizione di tennis aperta a tutti A cura di Sporting Club Sassuolo Piazza Martiri Partigiani – ore 15:30

CENTRA IL CANESTRO IN PIAZZA

Esibizione di basket A cura di Pallacanestro Sassuolo, Piccoli Giganti, Anffas, Sassuolo Basket School Piazza Martiri Partigiani – ore 15:30

JAZZ TRIO

Charlie Ughetti: Batteria; Pietro Franzelli: Chitarra; Alessandro Davoli: Basso A cura di JIMBAR Piazzale Roverella – ore 17:30

ARTE IN PIAZZA

A cura del Gruppo Pittori J. Cavedoni Piazza Garibaldi – al pomeriggio

SPETTACOLI DI STRADA, MERCATINI E NEGOZI APERTI CON PROMOZIONI

A Cura del Comitato dei commercianti del centro storico di Sassuolo Centro Storico – tutto il giorno