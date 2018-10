Terre d’Argine, William Sgarbi nuovo Dirigente ai Servizi Sociali

» Bassa modenese - Sociale

Dal primo ottobre l’Unione delle Terre d’Argine ha un nuovo Dirigente del Settore Servizi sociali, in carica al posto di Ruggero Canulli, andato recentemente in pensione. Si tratta di William Sgarbi, 65 anni, carpigiano, che negli ultimi sei anni ha lavorato al Comune di Parma come dirigente dell’assessorato al Sociale. Nel suo curriculum (ha una Laurea in Pedagogia) molti incarichi di primo piano in diversi centri della regione e in diversi ambiti lavorativi.

“Sono certa – spiega la Presidente dell’Unione Paola Guerzoni – che il nuovo Dirigente saprà coniugare la conoscenza del nostro territorio in quanto residente e l’esperienza lavorativa fatta in tante realtà, l’ultima in una città importante come quella di Parma. Auguro a Sgarbi buon lavoro a nome di tutta l’Unione”.