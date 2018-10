A Bibbiano e Castelnovo di Sotto: “Guardare la mafia negli occhi” con il colonnello Zito artefice dell’inchiesta “Aemilia”

» Reggio Emilia

Domani sera e sabato pomeriggio, rispettivamente a Castelnovo di Sotto e Bibbiano (RE), sarà presentato il libro “Guardare la mafia negli occhi”, edito da Rizzoli (con la prefazione del Procuratore Nazionale Antimafia) che contiene le inchieste sulla ‘ndrangheta in Emilia e nel Nord Italia realizzate negli ultimi nove anni da Elia Minari, coordinatore dell’associazione culturale antimafia Cortocircuito di Reggio Emilia. Inoltre durante gli incontri pubblici saranno esposti dei nuovi approfondimenti, accompagnati da alcune proiezioni inedite.

Il libro “Guardare la mafia negli occhi” svela i retroscena inediti delle inchieste di Cortocircuito, che sono state utilizzate anche da parte della magistratura all’interno di diverse indagini giudiziarie. Inoltre il volume contiene nuovi reportage ed episodi significativi vissuti in prima persona nel contrasto alla ‘ndrangheta, attraverso gli incontri diretti con persone insospettabili: medici, giornalisti, preti, professionisti.

Sabato pomeriggio (13 ottobre 2018), dalle ore 17.00, presso la Sala civica del teatro Metropolis a Bibbiano (Reggio Emilia), in viale Gramsci 4, è prevista la straordinaria partecipazione del colonnello Paolo Zito, ex Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, quando è stata realizzata la maxi-inchiesta “Aemilia”. Successivamente è stato promosso a Roma, dove dirige la Prima Brigata Mobile dei Carabinieri che ha competenza su tutto il territorio nazionale.

Il colonnello Zito dialogherà pubblicamente con Elia Minari, autore del libro “Guardare la mafia negli occhi. Le inchieste di un ragazzo che svelano i segreti della ‘ndrangheta al Nord” e coordinatore dell’associazione antimafia Cortocircuito di Reggio Emilia. Condurrà l’incontro pubblico: Alessia Pellicciari dell’associazione antimafia Cortocircuito di Reggio Emilia e studiosa del fenomeno mafioso. Interverrà Andrea Carletti, sindaco di Bibbiano.

Domani sera (venerdì 12 ottobre 2018), dalle ore 21.00 nella sala del Consiglio Comunale di Castelnovo di Sotto, in Piazza IV Novembre, sarà ospite Elia Minari. Per entrambe le iniziative l’ingresso è gratuito e libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.

In questo periodo il libro-inchiesta di Elia Minari viene presentato anche in Toscana, Veneto, Calabria, Sicilia e Lombardia. Per informazioni è possibile visitare il visto internet www.cortocircuito.re.it