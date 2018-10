Il Comune di Cavezzo in merito ai servizi scolastici

» Bassa modenese - Scuola

Per questo anno scolastico è aumentata in modo considerevole la richiesta di servizi scolastici organizzati dal Comune di Cavezzo a favore degli alunni e delle famiglie. Fatto che conferma l’utilità e la qualità dei servizi stessi. Molte famiglie, tuttavia, hanno presentato le domande d’iscrizione ai servizi dopo la data di scadenza o addirittura ad anno scolastico

iniziato, rendendo difficile rispondere positivamente ed in modo tempestivo alle loro richieste.

Il termine per le iscrizioni alla mensa, al trasporto, al pre e post scuola – per le scuole di ogni ordine e grado – era stato fissato al 30 giugno scorso e adeguatamente pubblicizzato, per consentire agli uffici di organizzare in modo efficiente ed appropriato il servizio e per provvedere all’implementazione del personale necessario per garantire il mantenimento del rapporto previsto tra personale addetto e bambini che usufruiscono dei servizi scolastici.

Da sottolineare che per la gestione di questi servizi il Comune si avvale anche di gestori esterni a cui deve fornire numeri certi di utenti prima dell’inizio dell’anno scolastico.

Per queste ragioni, in particolare per quanto riguarda i servizi di pre e post scuola, le richieste arrivate oltre il termine e per le quali non è possibile dare risposta nell’immediato, saranno inserite in una lista d’attesa con l’impegno ad accoglierle appena possibile (salvo rinunce e/o assenze prolungate non giustificate da parte di chi fruisce del servizio).

Il rispetto delle scadenze da parte degl’interessati è di fondamentale importanza per consentire all’Amministrazione una programmazione chiara e tempestiva a vantaggio di tutti.