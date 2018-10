Nel weekend a Mirandola caccia al tesoro in biblioteca e camminata per i viali della città

» Bassa modenese

Con una caccia al tesoro per ragazzi dai 6 ai 10 anni si apre, sabato 13 ottobre (ore 16), un lungo programma di iniziative culturali autunnali alla Biblioteca “Eugenio Garin” di Mirandola.

«Il programma – spiega Alessandra Mantovani, assessore comunale alla Promozione della Città e della Conoscenza – si presenta al pubblico con una serie di novità. A partire dallo scorso marzo, dopo l’esternalizzazione del servizio di reference e la riorganizzazione in un’unica realtà del servizio cultura-biblioteca, l’apporto di nuove forze e una organizzazione del personale più rispondente alle esigenze del servizio, hanno consentito un intenso lavoro di valorizzazione dell’esistente, ma anche l’elaborazione di nuove proposte. Il primo cambiamento – fa notare l’assessore – riguarda l’assetto orario: introduzione dell’orario continuato, prolungamento dell’apertura e dei servizi al prestito fino alle 19 e introduzione dell’apertura il sabato pomeriggio. Venendo poi al programma, mi limito a sottolineare alcune novità: letture di classici per ragazzi e per adulti, in collaborazione con gruppi teatrali del territorio (Rigenesi e La Zattera) e con la Fondazione scuola di musica Andreoli; numerosi appuntamenti di lettura in collaborazione con i volontari di Nati per leggere e quelli per piccoli e piccolissimi di Nati per la musica; sabato e domenica saranno i giorni del cinema e dei giochi, in collaborazione con l’associazione Multiverso e l’associazione Amici della Biblioteca. E ancora, altri eventi che mettono al centro il libro e le proposte di lettura animata in occasione delle feste. Novità assoluta è poi la proposta di un gruppo di lettura per ragazzi dagli 11 ai 14 anni».

A completamento della nuova programmazione della Biblioteca, ci saranno gli appuntamenti dedicati alle scuole, le proposte di formazione per i docenti e altro ancora. «L’idea – conclude Alessandra Mantovani – è sempre quella di mettere in rete, creare collaborazioni, favorire sinergie in vista di quella “grande casa della cultura partecipata” che sarà la nuova biblioteca di piazza Garibaldi».

A Mirandola l’edizione 2018 di “Ottobre rosa”, campagna di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno, propone per domenica 14 ottobre “2 passi in rosa. Corri per la vita”. Si tratta di una camminata per i viali della città, con ritrovo alle ore 10.30 presso la Chiesa della Madonnina (in fondo a piazza Costituente). L’iniziativa, che si svolge con il contributo di Asd Movimento in Costruzione e di Coop Alleanza 3.0, è organizzata da Donne in Centro, Pro Loco di Concordia sulla Secchia, Ant, Amo, Consulta comunale del volontariato, Auser, Cgil-Area Nord, col patrocinio del Comune di Mirandola. Per info: 370/3068286.