Sabato a Bomporto la commedia “Sarto per signora”

Amori segreti, tra scambi d’identità e sotterfugi. E’ la classica commedia degli equivoci, dal titolo “Sarto per signora”, quella che la compagnia “Attozero” di Modena, porterà in scena, sabato 13 ottobre, al teatro di Bomporto in via Verdi 8/a, con inizio alle ore 21; biglietto dieci euro, prenotazioni 349 3927689.

Ambientata a Parigi, la rappresentazione vede protagonista il dottor Molineaux, fresco di matrimonio che, per incontrare l’amante senza destare sospetti, si finge sarto, creando una serie di simpatiche ed esilaranti gag.

L’iniziativa fa parte del cartellone “Teatro:territorio” che coinvolge, per la prima volta, le compagnie teatrali del territorio, amatoriali e semiprofessionali.

Previsti sette appuntamenti, tra ottobre e novembre, proposti da cinque compagnie.