Terre d’Argine, un concorso per 7 posti da Agente della Polizia Locale

» Bassa modenese

L’Unione delle Terre d’Argine ha indetto un concorso pubblico per esami per il conferimento di sette contratti di formazione lavoro per il profilo di Agente di Polizia Locale (cat.C) da assegnare nell’area omonima dell’ente associato, e da assumere con un contratto di formazione/lavoro. Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12.30 del 6 novembre prossimo.

Sul sito dell’Unione delle Terre d’Argine, all’indirizzo: www.terredargine.it/atti-pubblici/bandi-di-concorso/12102-bandi-e-avvisi-di-selezione è possibile consultare e scaricare l’avviso integrale e il modulo per la domanda di partecipazione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane dell’Unione delle Terre d’Argine (corso A.Pio 91, Carpi, dal lunedì al sabato compreso dalle 8.30 alle 12.30, telefono 059 649759-9762, fax. 059 649662; e-mail: personale@terredargine.it).