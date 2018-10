» Bassa modenese

Riprendono i laboratori di narrazioni per bambini dai tre ai sei anni organizzati in

collaborazione con i volontari di “Nati per Leggere”. Il primo appuntamento della stagione

si terrà sabato 13 ottobre alle ore 10.30, presso la biblioteca comunale di Cavezzo, in via

Rosati 46.

Per maggiori informazioni telefonare allo 0535/49830 o scrivere una e-mail a

biblioteca@comune.cavezzo.mo.it.