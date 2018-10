Castelnovo Monti: domani alle ore 15 i funerali di Buba Darbae

» Appennino Reggiano - Cronaca

Domani pomeriggio, 13 ottobre, si svolgeranno alle ore 15 nel salone del Centro Interparrocchiale Don Bosco (in via Pieve) i funerali di Buba Darbae, 27enne del Gambia che da circa due anni viveva a Felina, deceduto in un incidente occorsogli mentre lavorava in un bosco vicino a Casina, il 26 settembre scorso. Rimarrà attiva un mese, fino all’8 novembre, la sottoscrizione che il Comune di Castelnovo Monti e la cooperativa La Dimora di Abramo hanno deciso di attivare in memoria di Buba, con l’obiettivo di aiutare la sua famiglia. È stato aperto presso la filiale Emilbanca di Castelnovo un libretto intestato al Sindaco Bini Enrico che ha il seguente IBAN: IT 36 Y 07072 66280 000000411970.

“Ringrazio ancora una volta la Parrocchia che, concedendo il salone dell’Oratorio per il rito funebre, ha dimostrato grande sensibilità e dimostrato un’apertura al dialogo che riteniamo molo positiva e importante. Ringrazio inoltre la filiale Emilbanca di Castelnovo che per la sottoscrizione non ha richiesto alcun costo di attivazione, così che tutti i fondi raccolti potranno andare a sostegno della famiglia di Buba, che vive una situazione di povertà. Invito la comunità a partecipare all’ultimo saluto a questo giovane che per due anni ha vissuto in mezzo a noi, impegnandosi e cercando di integrarsi, con l’obiettivo di cercare un’opportunità di vita per lui e per i suoi parenti rimasti in Africa”.