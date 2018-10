Domenica primo appuntamento con la stagione del Teatro Ragazzi al De Andrè di Casalgrande

» Casalgrande - Teatro

Alle ore 16 la compagnia Fantateatro porterà in scena “La cicala e la formica”. La rappresentazione della famosa favola di Esopo è pensata principalmente per i bambini dai 3 anni in su, ma può facilmente essere apprezzata anche dai genitori, grazie allo stile originale e coinvolgente adottato dalla compagnia.

Fino a domenica è possibile sottoscrivere l’abbonamento, al costo di 25 euro sia per gli adulti che per i bambini. L’abbonamento è valido per tutti i cinque eventi della rassegna, che durerà fino a febbraio. Il prezzo per i singoli spettacoli è invece di 6 euro.

Per informazioni, http://www.teatrodeandre.it/la-cicala-e-la-formica/