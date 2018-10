L’Under 19 Hogs Reggio Emilia al debutto

» Reggio Emilia - Sport

A fine agosto sono ripresi gli allenamenti degli Hogs Reggio Emilia per la preparazione al nuovo campionato Under 19. Pochi giorni fa la Federazione ha sciolto gli ultimi dubbi ed ha emanato i gironi dei Team partecipanti. Sono 17 in totale, da Bolzano a Roma, quattro rispettivamente dall’Emilia Romagna e dalla Lombardia, due dal Veneto e dal Lazio, uno dal Trentino, dal Piemonte, dalle Marche, dalla Liguria e dalla Toscana. Gli Hogs sono inseriti nel girone D, dove incontreranno i Dolphins Ancona, i Red Jackets Sarzana e i Warriors Bologna. Inizio della nuova avventura, la trasferta con il derby emiliano all’Alfheim Field di via degli Orti, sabato 13 ottobre alle 19.

Dopo la presentazione ufficiale svoltasi alla Dechatlon sabato 29 settembre i giovanissimi del football americano targato RE si preparano al debutto. Con la supervisione degli allenatori della prima squadra: Rossi, Lazzaretti e Modena saranno i giovani Mazzani e Bonacini ad allenare attacco e difesa granata. Una formazione che sebbene abbia perso alcuni pezzi pregiati, perché definitivamente aggregati alla prima squadra, potrà contare sull’esperienza di alcuni elementi che hanno già militato nel campionato maggiore.

I “veterani” Ruozzi, Raffaelli, Bertagnini, Rozzi e Sabbioni, già giocatori della prima squadra, saranno alla guida dell’ attacco mentre Moutachakkir , Igbinovia e Ginepri saranno le colonne portanti della difesa. I coaches potranno inoltre contare sul talento di alcuni esordienti che hanno dimostrato grandi qualità in allenamento e che debutteranno in campo sabato sera contro i Warriors Bologna.

Nel frattempo sul suolo cittadino non si hanno ancora notizie certe riguardo al campo su cui gli Hogs giocheranno le partite casalinghe. Come ogni anno infatti la società di football americano si ritrova a dover cercare un campo da gioco per i propri tesserati. Fortunatamente le prime due partite saranno entrambe fuori casa e daranno ai dirigenti del Presidente Ruozzi, la possibilità di cercare un campo che possa ospitare la compagine granata in questo nuovo campionato.