Nuovo appuntamento del ciclo di Seminari del CRISE Unimore

» Economia - Modena - Scuola

Il nuovo appuntamento con i Seminari del CRISE – Centro di Ricerche e Indagini Socio Economiche di Unimore, che, oltre al supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, vede coinvolti i Dipartimenti Giurisprudenza, Economia, Studi Linguistici e Culturali, Ingegneria e gli Ordini professionali, sarà dedicato al mondo della finanza ed alla sua tutela.

Ad entrare nei dettagli della “La tutela dei mercati finanziari” saranno il prof. Andrea Landi del Dipartimento di Economia Marco Biagi e membro Cefin ed il prof. Alessandro Guccione del Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore. Moderatore dell’incontro il prof. Graziano Pini di Unimore.

“I mercati finanziari – afferma il prof. Graziano Pini di Unimore – sono nell’occhio del ciclone almeno dalla crisi del 2007/2008 e da molto più tempo si evidenzia la necessità di regolarne la trasparenza e il funzionamento in modo da difendere indirettamente i risparmi individuali e collettivi”

L’appuntamento è atteso per martedì 16 ottobre 2018 alle ore 17.30 in Aula Magna del Dipartimento di Economia Marco Biagi (via Berengario, 51) a Modena.