Prima trasferta per la Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo: domenica le neroverdi incontrano Montecchio Maggiore

Prima trasferta stagionale per la Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo, che domenica sarà impegnata al Pala Collodi di Montecchio Maggiore sul campo della Sorelle Ramonda Ipag, nella seconda giornata del girone B del campionato di A2 femminile targato Samsung Volley Cup.

Le neroverdi, reduci dalla bella vittoria conquistata all’esordio contro l’altra neo promossa del girone, Cutrofiano, si troveranno ad affrontare una formazione che sulla carta è molto simile alla loro: alla sua seconda stagione in A2, Montecchio ha quest’anno allestito una squadra molto giovane, ma dalle interessanti prospettive a livello nazionale.

“Montecchio è una buona squdra – commenta coach Enrico Barbolini – e lo ha dimostrato sia durante l’amichevole che abbiamo giocato al Pala Paganelli sia per buona parte della partita d’esordio contro Marsala (le vicentine erano avanti 0-2 poi hanno subito il ritorno delle padrone di casa, che si sono imposte 15-11 al tie break ndr): per cui ci aspettiamo una partita tosta, come tutte del resto. Per cui puntiamo a fare bene, continuando sull’onda dell’entusiasmo che la vittoria di domenica scorsa ci ha dato. Stiamo bene ed abbiamo assorbito abbastanza bene l’infortunio di Benedetta. Che partita mi aspetto? Una battaglia, anche perché, sotto molti aspetti, Montecchio ha le nostre stesse caratteristiche: sono una squadra che fa della difesa e dell’agonismo i loro cavalli di battaglia”.