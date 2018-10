Sabato, allo Spazio Temple della Casa nel Parco: “A Testa Sutta” con Giovanni Carta

» Sassuolo - Teatro

Prosegue sabato allo Spazio Temple della Casa nel Parco a Sassuolo, “LA STAGIONE! 2018-2019” una serie di spettacoli teatrali, mostre d’arte, conferenze, mini festival tematici e spettacoli dedicati ai ragazzi offerti al pubblico sassolese sino al maggio del prossimo anno. Sabato 13 ottobre, l’appuntamento è alle 21.00 con lo spettacolo scritto da Luana Rondinelli “A Testa Sutta” splendidamente interpretato da Giovanni Carta. Si tratta di una anteprima regionale.

A TESTA SUTTA con Giovanni Carta, di Luana Rondinelli. Musiche Massimiliano Pace, regia Giovanni Carta, produzione Accura Teatro Roma.

Premio Fersen alla drammaturgia 2016 – Premio come miglior attore al festival Teatri Riflessi 2015 – Spettacolo vincitore del 1 Festival MONODRAMA di Sala Consilina.

Una Palermo assolata e polverosa fa da sfondo alla storia d’U biunnu. Il biondo, bambino dalla pelle chiara e dagli occhi azzurri, è troppo delicato per la vita dura di periferia. Nasce così il rapporto speciale di protezione e di amicizia con il cugino, il suo opposto: il “boss” del quartiere, “nero con gli occhi neri”un dualismo perfetto tra i due cugini, che si completano a vicenda “i piedi e la testa, la testa e i piedi, un gioco, se lo si fa in due non si cade”.

Luana Rondinelli prosegue qui il percorso iniziato con Giacominazza, un percorso che indaga la diversità e la sua forza. A testa sutta è un testo toccante, che si muove tra l’ombra dell’emarginazione e la luminosa spontaneità dei sentimenti.

Ingresso agli spettacoli € 11.00 (salvo quando diversamente indicato). Ridotto tessere AICS, tessere Arcigay, studenti e associazioni di volontariato sassolesi € 10,00.

Spettacoli per ragazzi € 4,00 – Se hai meno di 18 anni e porti un’amica o un amico

pagate un biglietto in due.

Informazioni e prenotazioni wilteatro@gaiaitalia.com – +39 3207729817