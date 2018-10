Un nuovo charge box al Palapanini di Modena

» Modena - Sport

I tifosi della pallavolo non correranno più il rischio di non riuscire a condividere video e immagini della loro squadra del cuore nel corso della partita per colpa del telefono scarico. Da venerdì 12 ottobre, in tempo per l’inizio della stagione del volley, anche il PalaPanini è dotato di un charge box che consente a tifosi e amanti dello sport di ricaricare gratuitamente il proprio tablet o smartphone.

Collocato accanto al bar del palazzetto, il dispositivo è stato installato grazie all’impegno congiunto del Comune di Modena e del Gruppo Hera e “testato” ufficialmente per la prima volta dall’assessora all’Ambiente Alessandra Filippi e da Catia Pedrini e Andrea Sartoretti del Modena volley. Il charge box del PalaPanini è il terzo in città dopo quelli già attivi da settembre all’Informagiovani di piazza Grande e alla Biblioteca Delfini.

I charge box sono dotati sia di connettore Apple lightning sia di spinotti micro Usb e Usb tipo-C, e sono pertanto compatibili con tutti i dispositivi mobili. Sono inoltre dotati di due piani di ricarica wireless e pertanto permettono di ricaricare fino a sei telefonini contemporaneamente. E se sono il notebook o la fotocamera ad avere bisogno di energia, nei fianchi del charge box si trovano anche due tradizionali prese di corrente alle quali è possibile collegare qualsiasi caricabatterie.

Il progetto delle charge box è realizzato dal Comune di Modena e dal Gruppo Hera nell’ambito del contratto di servizio per la gestione di energia e calore in vigore dal 2017. Sempre al PalaPanini, grazie al medesimo contratto, all’inizio della scorsa estate è stato completamente rinnovato anche l’impianto luci, rendendo l’impianto più performante dal punto di vista dell’efficienza energetica e in grado di ospitare eventi di livello internazionale.

********

Foto: l’assessora all’Ambiente Alessandra Filippi con Catia Pedrini e Andrea Sartorett