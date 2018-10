Il Sessantotto in Italia al Castello di Spezzano con Le Graffette

» Fiorano

L’associazione culturale ‘Le Graffette’, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, ha strutturato il ciclo di incontri: ‘Ripensare al 68, cinquant’anni dopo’. Come secondo appuntamento, martedì 16 ottobre 2018, alle ore 21, nella Sala delle Vedute del Castello di Spezzano, Matteo Pagliani parlerà del ‘Sessantotto italiano’. Ingresso libero e gratuito.

Le Graffette è una associazione culturale di promozione sociale, senza fini di lucro, per la formazione dei giovani e l’educazione permanente degli adulti attraverso la trattazione di temi d’attualità e culturali. Si è costituita nel Maggio del 2010 e ha pubblicato più di 70 agili strumenti di lettura denominati “Graffette” e 6 libri.

Sono 600 gli amici che hanno aderito all’associazione nel corso dei vari anni residenti principalmente nelle provincie di Modena e Reggio Emilia; 365 quelli che nel 2018 hanno aderito per la prima volta o rinnovato l’iscrizione; 600 seguono la pagina Facebook; 1200 iscritti alla newsletter mensile. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da quote e contributi degli associati.

