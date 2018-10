Scippo notturno in zona Pista

» Cronaca - In evidenza - Sassuolo

Scippata mentre tornava a casa dal lavoro. E’ successo poco dopo la mezzanotte di giovedi, vittima una donna che lavora presso uno dei tanti locali della zona di Ca’ Sbarra. Stava rincasando in bicicletta una volta finito il turno di lavoro quando i malviventi, che con tutta probabilità la ‘tenevano d’occhio’, sono entrati in azione strappandole la borsa e facendola cadere quando la malcapitata ha infilato via Pastrengo, strada comunque ‘periferica’ rispetto alle vie di grande comunicazione che collegano via Regina Pacis alla ‘Pista’, dove la donna risiede.

E’ stata lei stessa a dare l’allarme gridando. Soccorsa alcuni residenti della zona che hanno poi chiamato le forze dell’ordine la donna, contusa e sotto choc, è stata trasportata in ospedale.