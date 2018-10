Una postazione del 118 a Fossoli

» Bassa modenese - Sanità

Inaugurata oggi a Fossoli di Carpi una nuova postazione del 118, che trova spazio nei locali concessi in uso all’Azienda USL di Modena dal Comune di Carpi nello stabile della Protezione Civile di via dei Trasporti 4. Questa mattina, alla presenza delle autorità cittadine e sanitarie, il taglio del nastro, con visita ai locali e dimostrazioni degli operatori del 118.

L’ambulanza di stanza a Fossoli, precedentemente in postazione presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Ramazzini, è una delle due presenti con infermiere a bordo h24 per il territorio di Carpi, ed è equipaggiata con attrezzature all’avanguardia. La nuova collocazione dell’ambulanza infermieristica assicura una copertura più efficace e tempestiva della città – permettendo di raggiungere più facilmente l’area nord ed est – e del Distretto, accorciando i tempi di intervento su Novi e Rovereto. In caso di eventi maggiori, inoltre, può intervenire a supporto anche verso Cavezzo o aree limitrofe.

La nuova sede garantirà anche un maggior livello di integrazione e collaborazione tra gli operatori del Dipartimento di Emergenza Urgenza e il personale del Nucleo Operativo di Protezione Civile del Comune di Carpi, che si dimostra particolarmente importante soprattutto in occasione di grandi emergenze.