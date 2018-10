Volo notturno da Porretta al Maggiore nella notte di sabato 13 per un paziente con un trauma cranico residente in una frazione di Granaglione

» Bologna - Cronaca - Sanità

Alle 21.32 di sabato 13 ottobre giunge alla Centrale operativa del 118 una chiamata per un uomo di 84 anni con un trauma cranico verificatosi a seguito di una caduta domestica.

Il paziente è in terapia anticoagulante pertanto si rendono necessari approfondimenti diagnostici e interventi di assistenza urgenti per scongiurare una raccolta ematica intra-cranica. La Centrale operativa attiva immediatamente l’automedica di Marano e contemporaneamente l’elisoccorso dotato di tecnologia NVG per il volo notturno (in termini tecnici “Night Vision Goggles”) per portare il paziente all’Ospedale Maggiore, sede del Trauma Center, dove potrà ottenere le cure più adeguate al suo caso.

L’auto medica interviene sul posto, stabilizza il paziente e lo conduce alla piazzola abilitata al volo notturno più vicina che è all’Ospedale di Porretta Terme, dove l’elicottero del 118 é già arrivato e pronto a decollare verso Bologna, destinazione che raggiunge in 18 minuti.

L’uomo per cui alle 21.32 era giunta la chiamata al 118, alle 23.38, due ore e sei minuti dopo, era già stato soccorso, stabilizzato, trasportato al Pronto Soccorso del Maggiore dove gli hanno eseguito immediatamente una tac e fornito tutte le cure del caso.

Il signore è vigile, cosciente e complessivamente in buona salute. Oggi stesso, superata l’emergenza, è stato trasferito all’Ospedale di Porretta dove potrà continuare le cure in assoluta sicurezza in un ospedale più vicino al proprio domicilio.

Con quello di ieri salgono a 30 gli interventi nella provincia di Bologna dell’elisoccorso notturno da quando è stato attivato lo scorso 15 agosto.

Interventi resi possibili grazie alla nuova strumentazione e grazie alle sempre più numerose basi di decollo e atterraggio notturno realizzate su tutto il territorio regionale: ad oggi ne sono attive 119, di cui oltre la metà in zone montane.