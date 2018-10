Alessandro Cambi nuovo segretario sindacato atipici Nidil/Cgil Modena

» Lavoro - Modena

Alessandro Cambi è il nuovo segretario del sindacato atipici Nidil/Cgil Modena che rappresenta i lavoratori interinali, partite Iva, collaboratori, precari.

L’assemblea congressuale Nidil/Cgil, composta da 24 delegati tutti del documento di maggioranza “Il lavoro è” (primo firmatario Susanna Camusso), ha votato il nuovo Comitato Direttivo (15 membri) e l’Assemblea Generale (19 membri), che a sua volta ha eletto Cambi all’unanimità. Nidil Cgil ha circa 4.000 iscritti al 30.9.18.

Cambi, 41 anni, era già funzionario Nidil dal marzo scorso, precedentemente è stato anche per 10 anni funzionario della Fiom/Cgil (metalmeccanici), ma ha avuto anche esperienze precedenti nello stesso Nidil.

Cambi proseguirà l’opera del suo predecessore Antonio Petrillo per dare rappresentanza ai lavoratori precari, in sinergia con le categorie di riferimento. L’utilizzo del lavoro precario è in aumento soprattutto fra i giovani e Nidil si propone sicuramente come punto di riferimento per chi si approccia al lavoro per la prima volta.

Antonio Petrillo, segretario uscente di Nidi/Cgil, che ha guidato la categoria negli ultimi anni, andrà a ricoprire un altro importante incarico in Cgil.