Deteneva 74,8 grammi di cocaina: arrestato dalla Polizia di Stato

Nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra Volante ha tratto in arresto un cittadino albanese, di 37 anni, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente.

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno notato che il 37enne, a bordo di una bicicletta lungo la pista ciclabile di via Giardini, alla vista della Volante ha aumentato notevolmente la sua andatura. Già dalle prime verifiche sui documenti personali, il cittadino albanese è risultato essere sprovvisto di un titolo che ne autorizzasse la permanenza sul territorio nazionale. Da approfonditi controlli nelle banche dati nazionali, sono emersi a carico dell’uomo dei precedenti di Polizia in materia di immigrazione e per falsità ideologica commessa in atto pubblico. Il 37enne appariva molto agitato, accusava tremore alle mani e difficoltà nel dialogare, pertanto è stato sottoposto a perquisizione personale.

Occultato all’interno della manopola destra della sua bicicletta è stato rinvenuto un involucro in cellophane trasparente contenente 0,8 grammi di cocaina. Una successiva perquisizione domiciliare ha dato esito positivo poiché sono stati rinvenuti nell’appartamento: un bilancino di precisione ed un involucro contenente 7 grammi di cocaina, occultati in un guanto da forno, una confezione contenente 67 grammi di cocaina, contenuta in un calzino posto in un’intercapedine del soffitto, diversi ritagli di cellophane utilizzati per il confezionamento della sostanza stupefacente e 3 cellulari.

Su disposizione del Magistrato di Turno, il cittadino albanese è stato condotto nelle celle della locale Casa Circondariale. Lo stesso è stato altresì denunciato per inosservanza alle norme sugli stranieri.