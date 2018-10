“Festival della Crescita” venerdì 26 ottobre a Sassuolo

» Appuntamenti - Sassuolo

Italian Factor – Design Thinking ad alta risoluzione al Festival di Sassuolo: Iniziativa, ingegno, industria e innovazione sono le quattro direttrici che marcano il successo del distretto della ceramica di Sassuolo. Esperienze e progetti che verranno raccontati al Festival della Crescita di Sassuolo, incrociando visioni e riflessioni di imprenditori, architetti e designer di livello internazionale.

L’appuntamento è per venerdì 26 ottobre al Crogiolo Marazzi (Via Regina Pacis 9/ Via Radici in Monte 70 – Sassuolo), un luogo simbolo per la cultura materiale e industriale di Sassuolo, oggi di valore culturale di ampio respiro.

Il Festival è un progetto curato e realizzato da Future Concept Lab che nell’edizione 2018 tocca quindici città italiane.

QUESTO IL PROGRAMMA SASSOLESE:

ore 9.30 – 10.00 La Sassuolo del futuro con Claudio Pistoni (Sindaco di Sassuolo) e Armando Meletti (Comitato Organizzatore)

ore 10.00 – 11.00 Un futuro ad alta risoluzione. L’orizzonte dell’Italian Factor Lectio magistralis di Francesco Morace (Future Concept Lab)

ore 11.00 – 12.00 DIALOGO

Le prospettive del sistema Italia tra lusso ed eccellenza dialogo tra Massimo Iosa Ghini (Designer) Gianni Tanini (Devon & Devon) e Graziano Verdi (Italcer Group)

ore 12.00 – 13.00 Progetti e pratiche virtuose a cura di Scuole e Università introduce e coordina Maria Savigni (Vicesindaco di Sassuolo)

ore 15.00 – 17.00 – PRIMO CONVIVIO

Alta risoluzione: il triangolo virtuoso tra artigianato, industria e progetto con Alberto Alessi (Alessi) Giulio Ceppi (Architetto e Designer) Mario Trimarchi (Architetto e Designer) introduce e modera Francesco Morace (Future Concept Lab)

ore 17.00 – 17.30 – Il suono della ceramica. Il caso Portobello (Brasile) a cura di Chiara Luzzana (Sound Designer)

ore 17.30 – 18.30 – SECONDO CONVIVIO

Crescere! Un manifesto in 12 mosse con i due co-autori:

Daniele Pario Perra (Artista relazionale) per il punto 5: Alimentare connessioni inaspettate, accettando il rischio della sperimentazione

e Luciano Canova (Università di Pavia) per il punto 11: Dare centralità a merito e sacrificio per sfidare i propri limiti

introducono e moderano Linda Gobbi (Future Concept Lab) e Francesco Morace (Future Concept Lab).