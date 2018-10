Il Comune di Reggio Emilia mette in vendita un’area edificabile in via Pasolini

» Reggio Emilia

All’albo pretorio del Comune di Reggio Emilia è esposto il bando di vendita all’asta di un’area edificabile in via Pier Paolo Pasolini, località Canali (laterale via Dei Glicini).

Le offerte vanno presentate entro il 26 novembre alle ore 13.

L’AREA – L’area edificabile in vendita ha una superficie fondiaria di 1.181 metri quadrati ed è individuata al catasto terreni al foglio 236, mappale 1556.

Si tratta di un lotto “pronto” sul quale attuare un intervento edilizio diretto. Il contesto residenziale circostante è stato edificato recentemente con costruzioni mono e pluri-familiari. Confina a nord, est e ovest con aree di verde pubblico attrezzato, mentre a sud confina, per circa due terzi della lunghezza con il cortile di un fabbricato residenziale e per un terzo circa con via Pasolini, dalla quale ha accesso.

LA VENDITA – Si svolgerà con il metodo dell’asta pubblica e con offerte di acquisto al rialzo sul prezzo base di 325.000 euro.

Per partecipare all’asta è necessario effettuare un deposito cauzionale di 32.500 euro.

LE OFFERTE – Devono essere presentate in busta chiusa all’archivio comunale di via Mazzacurati, 11 entro le ore 13 del giorno lunedì 26 novembre 2018.

L’ASTA – Si terrà mercoledì 28 novembre 2018 alle ore 12 presso la sede comunale di via San Pietro Martire 3.

INFO – Servizio gestione del patrimonio immobiliare, via san Pietro Martire, 3 – tel. 0522 456155 – 456641. www.municipio.re.it/albopretorio