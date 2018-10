Il Sindaco Virginio Merola e l’assessore allo Sport Matteo Lepore ricevono a Palazzo d’Accursio la UnipolSai Assicurazioni Fortitudo Baseball

» Bologna - Sport

Questa mattina, il Sindaco Virginio Merola e l’assessore allo Sport Matteo Lepore hanno incontrato, nella Sala Rossa di Palazzo d’Accursio, la squadra UnipolSai Assicurazioni Fortitudo Baseball che ha conquistato, lo scorso settembre, l’undicesimo scudetto nelle Italian Baseball Series, il massimo campionato italiano di baseball.

“Grazie per il vostro risultato – ha commentato il Sindaco Merola – grazie per quello che continuate a fare e per come vi allenate, perché risultati come questo si ottengono perché sapete cos’è il sacrificio e sapete fare squadra, insieme, e questo è un bel messaggio per tutti noi”. “Siamo orgogliosi di voi – ha aggiunto l’assessore Lepore – al di là degli omaggi di rito, e siamo contenti che la nostra città stia dando importanti risultati in ambito sportivo, non passa mese che non ci sia qualche campione da premiare, sopratutto in ambito giovanile, e lo dico a voi che siete ormai dei “veterani” e un esempio per la nostra città”.

“Sono onorato di poter essere qui – ha concluso il presidente della Fortitudo Baseball Stefano Michelini – e di poter ascoltare queste parole che ci riempiono il cuore e ci danno la voglia di ricominciare e ripartire subito. In questa bella occasione voglio annunciare un grande progetto che abbiamo: portare la European Champions Cup a Bologna. Abbiamo già presentato la candidatura e ringraziamo l’Amministrazione comunale che sarà sicuramente al nostro fianco in questo viaggio”.

All’incontro erano presenti dirigenti, staff tecnico, il presidente Stefano Michelini, il manager Lele Frignani e i giocatori campioni d’Italia.

La Fortitudo B.C. 1953, nota come Fortitudo Baseball, nasce nel 1953. Nel 1969 conquista il primo titolo italiano e fino al 1974 arrivano 3 scudetti, una coppa dei campioni e una coppa Italia, mentre nel decennio successivo e fino al 1985 si aggiungeranno altri 2 scudetti, una coppa dei campioni e una coppa Italia. Nel 1997 la Fortitudo Baseball conquista la sua terza coppa Italia. Nel 2003, anno del cinquantenario, torna a vincere lo scudetto conquistato poi anche due anni dopo, nel 2005. Negli stessi anni conquista anche due coppe Italia e una supercoppa italiana. I successi proseguono con la coppa Italia del 2008, con scudetto numero 8 del 2009, le “abbinate” coppa dei campioni e coppa Italia del 2010 e 2012, e ancora la massima competizione europea, la quinta della storia, conquistata nel 2013. Sempre in questo anno la Fortitudo Baseball attira l’attenzione internazionale, con lo storico invito (evento mai successo prima) a partecipare in rappresentanza del baseball europeo alle Asian Series 2013, una manifestazione alla fine della stagione che coinvolgeva unicamente i maggiori club asiatici (in particolare i campioni nazionali di Giappone, Corea e Taiwan). Nel 2014 arriva lo scudetto numero 9, nel 2016 quello della stella e nel 2018 l’undicesimo, così come nel frattempo sono diventate 11 anche le coppe Italia, con quelle del 2015, 2017 e 2018.