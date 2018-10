La Piazza del Laterizio e della Ceramica protagonista a Saie 2018

» Ceramica

In occasione della prossima edizione di “SAIE – Tecnologie per l’edilizia e l‘ambiente costruito 4.0”, che si svolgerà presso il quartiere fieristico di Bologna da mercoledì 17 a sabato 20 ottobre 2018, la Federazione Confindustria Ceramica e Laterizi sarà presente al Padiglione 25 in un’area di 700 metri quadrati dal nome Piazza del Laterizio e della Ceramica (stand C57 e C65).

All’interno di tale area, Ceramics of Italy parteciperà con uno spazio di circa 150 mq, che fungerà da punto informazione sul settore e sui prodotti ceramici italiani che saranno esposti secondo le varie tipologie e a disposizione diretta dei visitatori della manifestazione. I 25 marchi partecipanti sono: Abk, Caesar, Casalgrande-Padana, Century, Cerasarda, Cercom, Cir, Coem, Elios, Fap, Ceramica Fioranese, Ceramica Incontro, Isla Tiles, Italgraniti, Keope, La Fabbrica, Monocibec, Ornamenta, Pastorelli, Rondine, Sant’Agostino, Serenissima, Settecento, Tonalite e Unicom Starker.

La Piazza del Laterizio e della Ceramica ospiterà quest’anno le eccellenze del settore che saranno raccontate attraverso opere realmente realizzate, ciascuna affiancata ai prodotti e sistemi in laterizio impiegati. Un percorso tematico che consentirà al visitatore di raccogliere, in ognuna delle 6 postazioni aziendali (Consorzio Alveolater, Danesi Laterizi, FBM Fornaci Briziarelli Marsciano, Fornaci DCB, Gruppo Ripa Bianca, Solava), un mattoncino che servirà a comporre la Casa di Smeraldo, alla quale sarà abbinato l’abbonamento annuale alla rivista Costruire in Laterizio.

Nell’Arena Convegni della Piazza sono in programma numerosi incontri aziendali e tecnici per progettisti e installatori, con particolare attenzione al mondo dei posatori: nella giornata di mercoledì 17 ottobre, infatti, sono previste due dimostrazioni pratiche di posa delle piastrelle e delle lastre ceramiche – alle ore 11:00 e alle ore 15:00 – a cura di due maestri piastrellisti di Assoposa. La medesima dimostrazione è in programma anche giovedì 18 ottobre alle ore 13:00 e venerdì 19 ottobre alle ore 11:00, sempre nell’Arena convegni.

Giovedì 18 ottobre alle ore 10:30 verrà presentata la tegola innovativa Herotile, mentre a partire dalle ore 15:00 sono in programma incontri tecnici a cura delle aziende associate ad Andil.

Venerdì 19 ottobre alle 14:30 sarà poi presentato ufficialmente l’evoluzione di ANDILWall – PRO_SAM, il software per il calcolo strutturale di edifici in muratura, sia di nuova costruzione sia esistenti.

SAIE – che nella passata edizione del 2016 ha registrato oltre 52.000 visitatori – rappresenta da quasi 50 anni l’esposizione specializzata delle costruzioni made in Italy ed è un’occasione di incontro con i professionisti dell’edilizia quali progettisti, architetti, ingegneri e studenti.