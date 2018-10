“Luogo Terzo”: al via alla biblioteca comunale di Nonantola

» Modena

La biblioteca comunale di Nonantola ritorna a proporsi come uno dei luoghi di incontro, di formazione di socializzazione del territorio. In questa occasione lo fa con “Luogo Terzo”, ciclo di incontri, percorsi, formazione per l’utenza adulta a cura di Officine Culturali.

Martedì 16 ottobre alle 21, ospite il Dirigente Scolastico Alessandro Artini

Il primo invito al confronto è offerto dall’incontro con il Prof Alessandro Artini, dirigente scolastico e sociologo che nel 2013, per la casa editrice Ponte alle Grazie, ha pubblicato “Nessun brutto voto è per sempre. Lettera sull’autostima di un padre preside alla figlia adolescente”.

Al centro della lettera che Artini, padre attento e curioso, oltre che docente ed educatore di esperienza, rivolge alla figlia diciassettenne si pone un aspetto cruciale della personalità di ciascuno: l’autostima, la fiducia in sé e nelle proprie capacità di crescita e di recupero. Tanti i consigli e le osservazioni, ma anche i dubbi e le domande che Alessandro Artini condivide con la figlia che sta crescendo e che, con le proprie gambe e la propria testa, dovrà affrontare il mondo.

Autostima, fiducia di sé e delle proprie capacità sono certamente temi cruciali in chi, come gli adolescenti, stanno costruendo la propria capacità di “ cavarsela da soli”, ma sono senza dubbio temi con cui, ciascuno, ha dovuto confrontarsi, e continua a confrontarsi, nel proprio personale percorso di vita e di lavoro.

Luogo Terzo

“Luogo Terzo” è un termine coniato dal sociologo Ray Oldenburg per definire un luogo accogliente, neutrale, dove lo status sociale non conta, l’accesso è facile e gradevole, dove è possibile incontrare altre persone, dove non occorre rispettare canoni estetici, dove si sta bene come a casa.

Il mondo bibliotecario internazionale ha fatto proprio il termine per definire le caratteristiche della biblioteca di pubblica lettura, luogo pubblico che somma cultura, tempo libero, educazione permanente, connessione sociale.

Percorso a cura di Officine Culturali

L’iniziativa nasce con l’auspicio che si possa andare in biblioteca, come in altri servizi culturali di base, per capire, comprendere, apprendere, incontrarsi, socializzare. In biblioteca, in sostanza, come a casa.

Informazioni

Gli incontri si tengono presso la biblioteca comunale di Nonantola, via Provinciale Ovest 57 a Nonantola con inizio alle ore 21,00. Ingresso libero.

Per ulteriori informazioni: 059549700 o biblioteca@comune.nonantola.mo.it