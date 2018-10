Modena, Parco XXII Aprile: una denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti

» Cronaca - Modena

Nella tarda serata di ieri, personale della Squadra Volante ha deferito all’A.G. un cittadino nigeriano, di 25 anni, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente.

Durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nei pressi del Parco XXII Aprile, gli agenti hanno notato il giovane che alla vista dell’auto con i colori di istituto ha accelerato il passo. Una volta raggiunto non è stato in grado di esibire alcun documento ma ha declinato oralmente le proprie generalità.

Da approfondite verifiche nelle banche dati nazionali, sono emersi a carico dell’uomo dei precedenti di Polizia in materia di stupefacenti. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 22,96 grammi di marijuana, contenuti in 8 involucri in cellophane, riposti nella tasca destra del giubbotto.

Il 25enne è stato accompagnato in Questura per la stesura degli atti di rito ed è stato denunciato altresì per inosservanza alle norme sugli stranieri, poiché permaneva sul territorio dello Stato con il permesso di soggiorno scaduto.