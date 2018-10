Tellure Rota Formigine: rotte le trattative per il rinnovo del contratto. Scioperi in vista

» Formigine - Lavoro

Si sono svolte oggi le assemblee indette dalla Fiom/Cgil dei lavoratori di Tellure Rota di Formigine per valutare le proposte dell’azienda per il rinnovo del contratto aziendale a fronte della piattaforma sindacale. I lavoratori – circa 180 in forza all’azienda – hanno valutato inaccettabili le controproposte economiche in quanto dopo 14 anni di non rinnovo del contratto aziendale strutturato (ma solo accordi ponte), l’azienda propone la stessa cifra economica degli ultimi anni senza alcun aumento. Lo riferisce una nota della Fiom.

“E’ inconcepibile che qualcuno pensi di rinnovare il contratto senza prevedere aumenti per i lavoratori – affermano Cesare Pizzolla e Marcella Capitani della Fiom/Cgil Modena – per la Tellure Rota è più importante premiare i ciclisti al Giro d’Italia, visto che negli Anni Novanta ha sponsorizzato il Gran premio della Montagna Tellure Rota, che non i lavoratori”.

Le assemblee di oggi hanno deciso lo stato di agitazione con blocco di tutti gli straordinari e un primo pacchetto di 8 ore di sciopero da effettuarsi la prossima settimana con modalità che verranno decise dalle Rsu prevedendo anche presidi davanti alla fabbrica.