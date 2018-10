A13 Bologna-Padova: chiuso l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto

» Bologna - Viabilità

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A13 Bologna-Padova, dalle ore 22:00 di mercoledì 17 alle ore 06:00 di giovedì 18 ottobre, sarà chiuso l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, per chi proviene da Padova ed è diretto Ancona, per lavori di manutenzione.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna in direzione di San Lazzaro ed entrare sulla A14 Bologna-Taranto alla stazione di Bologna San Lazzaro, per proseguire verso Ancona.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su La7 e La7D, sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.