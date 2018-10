Appartamento “Durante e Dopo di Noi”, inaugurazione a Cavriago

» Reggio Emilia - Sociale

Sarà inaugurato sabato 20 ottobre un appartamento del Comune di Cavriago in grado di ospitare fino a sei persone diversamente abili più due educatori. In questo modo, il Comune di Cavriago promuove e concretizza le linee guida inserite nella legge regionale e nazionale “Durante e Dopo di Noi”, dedicata a quella delicatissima prospettiva di vita delle persone disabili nel momento in cui viene a mancare intorno a loro la rete familiare e amicale.

L’inaugurazione avverrà alle 11 alla presenza di Paolo Burani, sindaco di Cavriago e presidente dell’Unione Val d’Enza, Giammaria Manghi, sottosegretario alla presidenza della Regione Emilia Romagna, Alberto Grassi, responsabile Settore Politiche Sociali del Comune di Cavriago-Unione dei Comuni della Val d’Enza, con la testimonianza di un ragazzo dell’Ottavo Giorno.

Per gli arredi si ringrazia Panciroli Arredamenti. L’appartamento è stato fortemente voluto da “La Rondine”, gruppo dei genitori delle persone disabili dell’Ottavo Giorno.