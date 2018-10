Castelnovo Monti: un convegno per i dieci anni dei Sentieri del Sollievo

» Appennino Reggiano

Un momento per celebrare un anniversario importante e riflettere sul testamento biologico e le cure palliative. È quello che propongono sabato 20 ottobre a Castelnovo Monti i Sentieri del Sollievo, associazione attiva in tutta la montagna nell’assistenza domiciliare a malati terminali o affetti da patologie croniche. Un lavoro importante e delicato, che le volontarie e i volontari portano avanti ormai da 10 anni.

Un’occasione per tirare le somme si terrà sabato 20 ottobre, dalle 8.30 alle 13 all’oratorio Don Bosco alla Pieve di Castelnovo Monti, con il convegno “Testamento biologico: un patto per la libertà – Normative, riflessioni e testimonianze dirette per professionisti e liberi cittadini”.

La partecipazione all’evento, a ingresso gratuito, darà diritto ai crediti ECM e CFU, rispettivamente per operatori sanitari e studenti universitari.

All’organizzazione della giornata collaborano l’Ausl provinciale, l’Hospice Madonna dell’Uliveto di Montericco di Albinea, SICP Società Italiana Cure Palliative e Comune di Castelnovo ne’ Monti.

L’iscrizione è obbligatoria. Tutti i dettagli si trovano sul sito www.sentieridelsollievo.it.