“Ciao Ghassan”: venerdì a Modena una cena di beneficenza per ricordare il Dott. Ghassan Daya

Lega Italiana Lotta Tumori Modena Onlus, in collaborazione con Fimmg e Simmg, organizza per venerdì 19 ottobre alle ore 20,30 (presso “L’Osteria del tempo Perso” Polisportiva di Modena Est – V.le indipendenza 25 l’iniziativa: “Ciao Ghassan”, una cena di beneficenza per ricordare un grande medico e un caro amico. In occasione del decimo Anniversario della scomparsa i familiari, gli amici, i pazienti e i colleghi medici di famiglia, vogliono ricordare con gioia e gratitudine il Dr. Ghassan Daya.

L’intero ricavato dell’iniziativa sarà devoluto a LILT Modena Onlus per finanziare il progetto Casa Luce e Sorriso – Centro per la Riabilitazione Oncologica e le Terapie Multi-Modali. Ingresso ad offerta liberale minima di 30 euro.

Dalla Motivazione del Premio Città di Modena 2010

«Partito dalla propria terra come studente straniero … Ghassan Daya è diventato

un modenese “esemplare”. (…) ha dedicato la propria vita alla professione medica e

ai rapporti con la sua terra di origine: la Siria. (…) si è fatto promotore, con i colleghi e l’Ausl, del Servizio di continuità assistenziale e dell’assistenza domiciliare ai malati terminali. Si è fatto promotore della nascita dell’associazionismo fra medici di famiglia e dell’introduzione dell’informatica negli ambulatori».

Info e prenotazioni: info@legatumori.mo.it – Tel. 059 4225747