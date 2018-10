Domenica 21 ottobre la Festa del Marrone di Felina e la manifestazione podistica 1° Memorial Ivan Fioroni

» Appennino Reggiano

Domenica prossima, 21 ottobre, va in scena la nuova edizione della festa del Marrone di Felina, organizzata dalla locale Proloco in collaborazione con ASD Felina, il Comune di Castelnovo Monti, la Banda Musicale di Felina ed Emanuela Zannoni Eventi.

Il programma della manifestazione vedrà per tutta la giornata nelle strade e piazze di Felina, a partire dalle ore 10, stand gastronomici, esposizione e vendita di prodotti locali e non solo, e dalle 12 la possibilità di pranzare insieme con polenta, gnocco fritto e piatto del contadino. La giornata sarà accompagnata dalla Banda di Felina, e ci saranno anche gli asini dell’Asineria didattica Aria Aperta.

Contestualmente alla Festa del Marrone, si svolgerà domenica, con partenza alle 9.30 dal piazzale di fronte al Ristorante Aquila Nera, la manifestazione podistica Felina di corsa, che quest’anno sarà anche la prima edizione del Memorial Ivan Fioroni, il giovane volontario della Croce Verde di Castelnovo Monti tragicamente scomparso a seguito di un incidente stradale sulla SS63 lo scorso maggio.

“Un momento importante – spiegano i ragazzi della Croce Verde di Castelnovo – per ricordare un volontario, ma prima di tutto un grande amico. Un evento di corsa non competitiva, ludico-motoria, che intende essere un bel modo per ricordare Ivan e stare insieme in suo ricordo”.

La corsa, organizzata da ASD Stone Trail Team, sarà a passo libero e aperta a tutti, e si svilupperà su un circuito di circa 9 km prevalentemente sterrato, lungo sentieri e carraie nei dintorni di Felina. La novità di questa edizione sarà il passaggio sotto la “Big Bench”, installazione artistica sul monte Fosola, che fa parte del circuito delle panchine giganti ideato dallo statunitense Chris Bangle, inaugurata in settembre e già punto di forte richiamo turistico ed escursionistico. Il ritrovo è previsto dalle 8 di fronte all’Aquila Nera, dove sarà possibile iscriversi fino alle 9.15 (quota iscrizione 4 euro). Pacco gara per tutti i partecipanti, e premi per i primi 5 classificati uomini e le prime 3 donne. Ci saranno anche le categorie per bambini 0 – 14 anni e ragazzi 14 – 20 anni. È prevista inoltre la possibilità di pranzare alla Festa del Marrone a prezzo agevolato per tutti i partecipanti (Per informazioni: 335 7482197, 339 4258110).

Sempre domenica, sono in programma altre due interessanti manifestazioni sportive a Castelnovo Monti: Clinic Basket, una giornata organizzata da LG Competition in collaborazione con la FIP Roma, dalle ore 10 nella palestra “L. Giovanelli” di via Matilde di Canossa, e una gara motociclistica di enduro, a cura di Moto Racing ASD, con partenza e arrivo al Parco Tegge di Felina (partenza ore 9). La gara rappresenta la 5^ prova del Trofeo enduro Sport. Per informazioni tel. 338 2828323.