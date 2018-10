“Ella & John”: giovedì in Biblioteca per “Non si vede bene che con il cuore”

» Cinema - Sassuolo

Torna giovedì prossimo 18 ottobre, a partire dalle ore 21 in Biblioteca Cionini, l’appuntamento con “Non si vede bene che con il cuore”: la rassegna cinematografica promossa da Amministrazione comunale, Biblioteca e Centro Servizi per il Volontariato, in cui le associazioni del territorio si presentano alla città.

Giovedì, ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, verrà proiettata la pellicola di quest’anno, per la regia di Paolo Virzì, “Ella & John”.

Per sfuggire ad un destino di cure mediche che li separerebbe per sempre, Ella e John sorprendono i figli ormai adulti e invadenti salendo a bordo del loro vecchio camper per partire, senza avvisare nessuno.

La proiezione di giovedì sarà a cura dell’Associazione Forum Ute: presente sul territorio da molti anni, l’associazione si popone di offrire proposte culturali siano esse visite o viaggi. Approfondimenti sulle bellezze e ricchezze del territorio italiano e non solo, con una attenzione alla socialità ed alla relazione tra gli associati. Collabora con diverse realtà del territorio, sia associazioni che enti per la realizzazione di progetti sociali e culturali.