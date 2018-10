Festival Grandezze & Meraviglie nella Chiesa ducale di San Francesco

» Musica - Sassuolo

Giovedì 11 ottobre, alle ore 21, nella Chiesa ducale di San Francesco di Sassuolo,il Festival Grandezze & Meraviglie presenta il concerto “Sacri Concentus e Inni Ariosi” dell’ensemble Pian & Forte, anticipato da una visita guidata storico artistica di Luca Silingardi. La chiesa possiede un prezioso organo Traeri, che sarà protagonista assieme a due trombe naturali, e la voce. Gli interpreti che spiccano sono Gabriele Cassone, il massimo esecutore italiano alla tromba naturale, Antonio Frigè, cembalista e organista di spicco, e il soprano Francesca Cassinari. Il programma della serata è dedicato alla musica sacra tedesca e italiana, con musiche di Thomas Eisenhuet, Hans Leo Hassler, George Muffat, Giuseppe Gonelli e Giovanni Bonaventura Viviani. Tutte musiche fra il Seicento e il Settecento, momento di fioritura del barocco in Italia e in Europa. Nelle chiese l’organo era lo strumento principale e spesso la funzione della mano destra dell’organista era sostitutiva del violino usato in alternanza con le voci. Nel concerto è importante anche il ruolo della Tromba naturale: strumento di origini antichissime (ma usata certamente fino a Beethoven), lungo il doppio della tromba “moderna” e, rispetto a quest’ultima, differisce per il fatto che non dispone di “pistoni” o altri meccanismi che permettono la produzione delle varie note. La Tromba naturale può emettere solo gli armonici “naturali” della nota in cui è intonato lo strumento: tutti i suoni che vengono emessi sono selezionati esclusivamente con l’abilità labiale dell’esecutore, qui in evidenza con l’eccezionale presenza di Cassone virtuoso di questo difficile strumento. Il soprano Francesca Cassinari è specializzata in Canto Barocco e Musica da Camera e si dedica soprattutto alla polifonia vocale, cantando nei più importanti ensemble italiani: è membro de La Compagnia del Madrigale, La Venexiana, II Canto di Orfeo, La Fonte Musica, ed esibendosi anche con diversi importanti ensemble internazionali. Partecipando a molte registrazioni discografiche. L’ Ensemble Pian & Forte, fondato da Antonio Frigé, si basa sul duo Cassone-Frigé, e si amplia fino all’orchestra. L’intensissima l’attività concertistica lo ha visto protagonista, a partire dal 1993, in numerosi Festival internazionali con al suo attivo diversi cd più volte segnalati come “disco del mese”.

Biglietteria sul luogo mezz’ora prima dell’inizio del concerto

Prezzi Intero €13, Ridotti €10, €5.

Informazioni e prenotazioni www.grandezzemeraviglie.it info@grandezzemeraviglie.it

Tel. 059 214333 – 345 8450413