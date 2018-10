Giardinieri Lapam: problemi nello smaltimento potature

» Ambiente - Sassuolo

Il gruppo giardinieri Lapam ha ricevuto in questi giorni numerose segnalazioni da parte di aziende associate che lamentano un significativo aumento dei tempi nello smaltimento dei rifiuti di potatura nella centro di raccolta presso l’impianto Hera in via Regina Pacis di Sassuolo.

Ciò in conseguenza delle nuove procedure, molto burocratiche, adottate nell’impianto stesso, nelle ultime settimane.

In merito il gruppo giardinieri Lapam segnala di aver provveduto a chiedere un incontro urgente con i responsabili Hera del servizio per verificare quali accorgimenti si possono adottare per migliorare tale situazione, soprattutto in considerazione del fatto che, nelle prossime settimane, proprio l’intensificarsi delle operazioni di potatura sul territorio, potrebbe fare peggiorare ulteriormente la situazione.

L’auspicio è quello che dal confronto avviato con i tecnici del servizio di raccolta si possa trovare una soluzione efficace e ragionevole per la soluzione di tale problema.