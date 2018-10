Giovedì in Confcommercio un incontro sul marketing digitale per le imprese commerciali

» Reggio Emilia

Nell’ambito del Festival della Cultura Tecnica coordinato dalla Provincia di Reggio Emilia, il Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio organizza il 18 ottobre un seminario sul marketing digitale per le imprese commerciali.

Il seminario, gratuito e aperto a tutti gli interessati, è organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio-Imprese per l’Italia Reggio Emilia in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Emilia Romagna e, per la parte tecnica, la ITestense SNC di Ferrara.

I lavori si terranno presso la sede provinciale di Confcommercio in Viale Timavo 43 a Reggio Emilia e inizieranno alle 16. Così com’è sintetizzato nel titolo, “Come aumentare i clienti e le vendite in negozio con internet e i social media: case histories”, l’incontro sarà l’occasione, per i partecipanti, di avere una introduzione e l’illustrazione di case histories sul marketing digitale e il social media marketing in modo da comprendere come le imprese commerciali possano utilizzare internet e i social media come opportunità di sviluppo del proprio business.

«Questo seminario -spiega il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio-Imprese per l’Italia Reggio Emilia, Luigi Rocca- vuole affrontare problemi e opportunità quotidiane attraverso proposte e metodi innovativi. Come sempre cerchiamo di abbinare piattaforme e contenuti, senza lasciarci ammaliare dalle prime trascurando i secondi, che sono il vero nutrimento di chi ci segue.»

Per informazioni e iscrizioni: giovanimprenditori@ascomre.com