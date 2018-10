Gravidanza e parto, quante fake news!

» Carpi - Modena - Salute - Sanità

La gravidanza è uno dei periodi più belli nella vita di una donna e della coppia, carica di emozioni e di nuove scoperte, ma anche di tanti dubbi e interrogativi ai quali non sempre si riesce a trovare risposta immediata. Così come in alcuni casi il web può essere risorsa preziosa, in altri contribuisce ad alimentare e diffondere luoghi comuni e “sentito dire” che possono disorientare le future mamme – e i futuri papà. A fare chiarezza sulle fake news e le informazioni scorrette su gravidanza e parto arrivano gli esperti dell’Azienda USL di Modena, nella quinta puntata di “Ho sentito dire che…”, in diretta sulla pagina Facebook aziendale giovedì 18 ottobre alle 19.

Ospiti della puntata le ginecologhe dell’Ospedale Ramazzini di Carpi, Federica Piccinini, responsabile delle sale parto, e Chiara Lanzoni, responsabile patologia ostetrica. Si parlerà del reale impatto di fumo e alcol – una sigaretta o un bicchiere di vino sono già di troppo? – di attività fisica in gravidanza, di parto naturale e cesareo, di allattamento e ovviamente ci sarà spazio per intervenire in diretta con le proprie domande e richieste di chiarimenti rispetto alle notizie circolanti online e nei gruppi whatsapp.